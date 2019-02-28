Месси и Бускетс установили рекорд "Класико"

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Серхио Бускетс установили рекорд «Класико» по количеству сыгранных вместе матчей.

Как передает Report, ответная встреча 1/2 финала Кубка Испании против мадридского «Реала» стала для партнеров по команде 35-й.

Предыдущее достижение было установлено Месси и Андресом Иньестой — 34 матча против «королевского клуба».

Ответная полуфинальная игра Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной», прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба. По сумме двух встреч (4:1) в финал турнира вышли сине-гранатовые.