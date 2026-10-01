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    Трамп заявил о планах пополнить стратегические резервы США венесуэльской нефтью

    Энергетика
    • 01 октября, 2026
    • 16:08
    Трамп заявил о планах пополнить стратегические резервы США венесуэльской нефтью

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время рассчитывает начать пополнение национальных стратегических нефтяных резервов за счет нефти из Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Time.

    "Мы добываем огромное количество нефти. Вскоре начнем наполнять наши национальные резервы, стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения", - сказал Трамп, говоря о сотрудничестве с Венесуэлой.

    По его словам, в страну заходят крупные американские нефтяные компании, включая Exxon и Chevron. Трамп отметил, что сотрудничество в нефтяной сфере приносит доход как США, так и Венесуэле.

    Глава Белого дома также сообщил, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с руководством Венесуэлы. Говоря о возможном проведении выборов в стране, Трамп заявил, что считает нынешнюю ситуацию для этого пока слишком нестабильной.

    "Мы это обсудим, и выборы будут. Но сейчас все еще слишком нестабильно и, думаю, пока рано", - сказал президент США.

    Отдельно Трамп коснулся влияния конфликта с Ираном на нефтяной рынок. По его словам, Тегеран заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном, а заключение сделки, как он ожидает, приведет к снижению цен на нефть.

    "Они хотят заключить сделку. Как только я заключу сделку, цены на нефть вернутся туда, где были раньше", - заявил Трамп.

    Стратегические запасы нефти Энергетический кризис Добыча нефти
    ABŞ Prezidenti ölkəsinin strateji ehtiyatlarını Venesuela nefti ilə doldurmaq planlarını açıqlayıb
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