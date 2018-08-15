Месси до конца 2018 года не будет выступать за национальную сборную

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси до конца 2018 года не будет выступать в составе сборной.

Как передает Report, об этом сообщил журналист издания TNT Sports Эрнан Кастильо в своём "твиттере".

"Месси не будет участвовать в матчах сборной Аргентины в этом году. Он не завершил международную карьеру, но пока вызываться в сборную не будет. Когда он вернётся, мы узнаем позже", — написал Кастильо.

Сообщается, что 31-летний футболист взял перерыв после неудачного выступления на чемпионате мира в России. По этой причине Месси не примет участия в товарищеских матчах Аргентины против Гватемалы 7 сентября и Колумбии 11 сентября.