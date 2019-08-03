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Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

Южноамериканская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца. Как передаёт Report, поскольку срок дисквалификации истекает 3 ноября, это означает, что звезда «Барселоны» пропустит три матча своей национальной команды: товарищеские поединки против сборных Чили, Мексики и Германии.

Помимо дисквалификации Месси придется также выплатить штраф в размере $50 тысяч.

Ранее стало известно, что Месси пропустит и первый отборочный матч к чемпионату мира 2022 года, который состоится в марте. Это объянялось его удалением в последней официальной игре за сборную.

Решение CONMEBOL не касается выступлений аргентинца за «Барселону» в грядущих матчах стартующего первенства Испании, а также в Лиге чемпионов.

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