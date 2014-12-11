​Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Завершился групповой этап Лиги чемпионов, после чего стали известны все участники 1/8 финала этого турнира.

Как передает Report, победителями групп стали "Атлетико" (Мадрид), "Реал", "Барселона" (все - Испания), "Боруссия" (Дортмунд), "Бавария" (обе - Германия), "Челси" (Англия), "Монако" (Франция) и "Порту" (Португалия).

Вторыми в своих группах финишировали "Шахтер" (Украина), "Манчестер Сити", "Арсенал" (обе - Англия), ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия), "Шальке", "Байер" (обе - Германия), "Базель" (Швейцария).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 15 декабря.