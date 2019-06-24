Месси: "Аргентине нужно было обрести уверенность"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара (2:0).

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе сборной Аргентины.

"Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение", - заявил Месси.

Колумбия, набрав 9 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице группы В. Аргентина (4) - на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Парагвай (2) сохраняет шансы на выход из группы, но судьба команды будет зависеть от матчей в группе С.

В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой. Матч состоится 28 июня.