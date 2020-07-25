Мбаппе рассказал президенту Франции о своей травме

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о своей травме, полученной им в финале Кубка страны по футболу

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о своей травме, полученной им в финале Кубка страны по футболу.

Как передает Report, беседа между футболистом и главой французского государства состоялась на церемонии вручения Кубка.

Форвард получил повреждение после того, что как игрок "Сент-Этьена" Люка Перрен сфолил на нем. Для разбора эпизода главный судья прибегнул к системе видеопомощи арбитрам (VAR), после чего удалил Перрена.

Во время награждения Макрон спросил, перелом ли у игрока, на что тот ответил, что пока не знает, но после награждения сразу отправится в больницу.