    Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцами

    Футбол
    • 11 октября, 2025
    • 08:57
    Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцами

    Нападающий мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит предстоящий матч против команды Исландии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на тренерский штаб.

    По его информации, Мбаппе не примет участия в матче 13 октября из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в домашней игре против команды Азербайджана 10 октября. 4 октября в ходе восьмого тура чемпионата Испании по футболу в матче против "Вильярреала" он получил точно такую же травму.

    Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

