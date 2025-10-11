Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцами
Футбол
- 11 октября, 2025
- 08:57
Нападающий мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит предстоящий матч против команды Исландии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на тренерский штаб.
По его информации, Мбаппе не примет участия в матче 13 октября из-за травмы правой лодыжки, которую он получил в домашней игре против команды Азербайджана 10 октября. 4 октября в ходе восьмого тура чемпионата Испании по футболу в матче против "Вильярреала" он получил точно такую же травму.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
