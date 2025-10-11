İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    DÇ-2026 - Mbappe İslandiya yığması ilə seçmə oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 08:58
    DÇ-2026 - Mbappe İslandiya yığması ilə seçmə oyunu buraxacaq

    Madridin "Real" klubunun hücumçusu və Fransa millisinin kapitanı Kilian Mbappe zədəsinə görə 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsində İslandiya yığmasına qarşı keçiriləcək qarşıdakı oyunda iştirak etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi komandanın məşqçilər heyətinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Mbappe 13 oktyabrda baş tutacaq oyunu sağ topuq zədəsinə görə buraxacaq. O, bu xəsarəti oktyabrın 10-da Azərbaycan yığmasına qarşı ev oyununda alıb. Futbolçu eyni zədəni 4 oktyabrda İspaniya çempionatının səkkizinci turunda "Vilyarreal" klubuna qarşı matçda da almışdı.

    2026-cı ilin dünya çempionatı 11 iyun–19 iyulda ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək.

    Kilian Mbappe DÇ-2026 zədə
    Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцами

    Son xəbərlər

    08:58

    DÇ-2026 - Mbappe İslandiya yığması ilə seçmə oyunu buraxacaq

    Futbol
    08:44

    Heqset: Latın Amerikasından narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə üçün işçi qrup yaradılıb

    Digər ölkələr
    08:15

    Çin polisi Tayvanın psixoloji müharibə dəstəsi haqqında sübutlar toplayır

    Digər ölkələr
    07:48

    Filippində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artıb

    Digər ölkələr
    07:34

    Trampın həkimi: ABŞ Prezidenti müstəsna fiziki formadadır

    Digər ölkələr
    06:52

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    06:25

    Avstraliyada təyyarə qəzası nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:46

    Tramp ABŞ-də benzinin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    05:12

    KXDR paradda yeni "Xvason-20" raketini nümayiş etdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti