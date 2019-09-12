Мбаппе пропустит ближайший матч ПСЖ и Реала в Лиге чемпионов из-за травмы

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пропустит игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Как передаёт Report, об этом сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, несмотря на то что 20-летний француз уже приступил к тренировкам в облегчённом режиме, он всё же пропустит несколько матчей, среди которых игра со «Страсбургом» в Лиге 1, а также противостояние с «Королевским клубом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Мбаппе получил травму мышцы бедра в матче 3-го тура французского чемпионата с «Тулузой».