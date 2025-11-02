Мбаппе превзошел Анри по голам в топ-5 европейских чемпионатов

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции по фуболу Килиан Мбаппе обновил рекорд своего соотечественника Тьерри Анри по голам в топ-5 европейских лигах.

Как сообщает Report, 26-летний француз оформил дубль в первом тайме матча 11-го тура Ла Лиги против "Валенсии", что позволило ему довести свой общий счет мячей до 235 (за 291 матч) и обойти легендарного Тьерри Анри, у которого было 233 гола в топ-5 лигах Европы (АПЛ, Лига 1, Серия А и Ла Лига).

В сумме Анри провел в этих турнирах 459 встреч.

Напомним, что ранее Мбаппе забил 191 гол в 246 матчах чемпионата Франции, выступая за "Монако" и "ПСЖ". С момента перехода в "Реал" на счету нападающего уже 44 гола в 45 встречах Ла Лиги.