Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Мбаппе превзошел Анри по голам в топ-5 европейских чемпионатов

    Футбол
    • 02 ноября, 2025
    • 12:13
    Мбаппе превзошел Анри по голам в топ-5 европейских чемпионатов

    Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции по фуболу Килиан Мбаппе обновил рекорд своего соотечественника Тьерри Анри по голам в топ-5 европейских лигах.

    Как сообщает Report, 26-летний француз оформил дубль в первом тайме матча 11-го тура Ла Лиги против "Валенсии", что позволило ему довести свой общий счет мячей до 235 (за 291 матч) и обойти легендарного Тьерри Анри, у которого было 233 гола в топ-5 лигах Европы (АПЛ, Лига 1, Серия А и Ла Лига).

    В сумме Анри провел в этих турнирах 459 встреч.

    Напомним, что ранее Мбаппе забил 191 гол в 246 матчах чемпионата Франции, выступая за "Монако" и "ПСЖ". С момента перехода в "Реал" на счету нападающего уже 44 гола в 45 встречах Ла Лиги.

    футбол Килиан Мбаппе рекорд
    Mbappe Avropanın ən yaxşı liqalarındakı qol sayına görə Tyerri Anrini geridə qoyub

    Последние новости

    13:06
    Фото

    В Сумгайыте автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшие

    Происшествия
    13:01
    Фото

    В Кёльне состоялся II Европейский форум азербайджанских инженеров

    Диаспора
    12:58
    Фото

    В Баку прошел пятый "Забег Победы"

    Спорт
    12:43

    Суд избрал меру пресечения в отношении трех сотрудников Гарадагской РИВ

    Происшествия
    12:39

    Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение

    Другие страны
    12:32

    Иран получил предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе

    В регионе
    12:26

    В Баку и регионах завтра пройдут дожди

    Экология
    12:13

    Мбаппе превзошел Анри по голам в топ-5 европейских чемпионатов

    Футбол
    11:56

    ЦАХАЛ ликвидировал четырех членов элитного подразделения "Хезболлах"

    Другие страны
    Лента новостей