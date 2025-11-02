Mbappe Avropanın ən yaxşı liqalarındakı qol sayına görə Tyerri Anrini geridə qoyub
Futbol
- 02 noyabr, 2025
- 11:35
İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Kilian Mbappe Avropanın top-5 liqalarında vurulan qolların sayına görə həmyerlisi Tyerri Anrini geridə qoyub.
"Report"un məlumatına görə, fransalı hücumçu buna La Liqanın XI turunda "Valensiya"ya qalib gəldikləri (4:0) matçda dubl etməklə nail olub.
O, Avropanın ən yaxşı beş çempionatında 291-ci qarşılaşmada 235-ci qoluna imza atıb.
Tyerri Anri 459 görüşdə 233 dəfə fərqlənmişdi.
Qeyd edək ki, Mbappe PSJ və "Monako"da 191, "Real"da 44 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.
Futbol
