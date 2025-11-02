İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Mbappe Avropanın ən yaxşı liqalarındakı qol sayına görə Tyerri Anrini geridə qoyub

    Futbol
    • 02 noyabr, 2025
    • 11:35
    İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Kilian Mbappe Avropanın top-5 liqalarında vurulan qolların sayına görə həmyerlisi Tyerri Anrini geridə qoyub.

    "Report"un məlumatına görə, fransalı hücumçu buna La Liqanın XI turunda "Valensiya"ya qalib gəldikləri (4:0) matçda dubl etməklə nail olub.

    O, Avropanın ən yaxşı beş çempionatında 291-ci qarşılaşmada 235-ci qoluna imza atıb.

    Tyerri Anri 459 görüşdə 233 dəfə fərqlənmişdi.

    Qeyd edək ki, Mbappe PSJ və "Monako"da 191, "Real"da 44 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.

