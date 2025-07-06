Мбаппе посвятил эффектный гол в ворота "Боруссии" погибшему Жоте

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе посвятил свой гол в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской "Боруссией" (3:2) погибшему в автокатастрофе нападающему "Ливерпуля" Диогу Жоте.

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе посвятил свой гол в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской "Боруссией" (3:2) погибшему в автокатастрофе нападающему "Ливерпуля" Диогу Жоте.

Как напоминает Report , встреча прошла в ночь на воскресенье по бакинскому времени на стадионе "Метлайф" (Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси).

Турецкий хавбек "сливочных" Арда Гюлер с правого фланга навесил на дальнюю штангу к линии вратарской, где бразильский защитник "шмелей" Ян Коуто упустил Мбаппе, и тот в прыжке ножницами вогнал мяч в ближний угол. После этого Килиан подбежал к камере и на пальцах показал игровой номер Жоты — 20.

Отметим, что игрок сборной Португалии и "Ливерпуля" Жота погиб в ДТП в испанской провинции Самора. Вместе с ним разбился и его младший брат, также профессиональный футболист.