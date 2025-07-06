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Мбаппе посвятил эффектный гол в ворота "Боруссии" погибшему Жоте

Мбаппе посвятил эффектный гол в ворота "Боруссии" погибшему Жоте Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе посвятил свой гол в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской "Боруссией" (3:2) погибшему в автокатастрофе нападающему "Ливерпуля" Диогу Жоте.
Футбол
6 июля 2025 г. 08:56
Мбаппе посвятил эффектный гол в ворота Боруссии погибшему Жоте

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе посвятил свой гол в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской "Боруссией" (3:2) погибшему в автокатастрофе нападающему "Ливерпуля" Диогу Жоте.

Как напоминает Report, встреча прошла в ночь на воскресенье по бакинскому времени на стадионе "Метлайф" (Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси).

Турецкий хавбек "сливочных" Арда Гюлер с правого фланга навесил на дальнюю штангу к линии вратарской, где бразильский защитник "шмелей" Ян Коуто упустил Мбаппе, и тот в прыжке ножницами вогнал мяч в ближний угол. После этого Килиан подбежал к камере и на пальцах показал игровой номер Жоты — 20.

Отметим, что игрок сборной Португалии и "Ливерпуля" Жота погиб в ДТП в испанской провинции Самора. Вместе с ним разбился и его младший брат, также профессиональный футболист.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMbappe klublararası dünya çempionatında "Borussiya"ya vurduğu qolu ölmüş futbolçuya həsr edib

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