Флорентино Перес: Мбаппе перейдёт в "Реал Мадрид"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и французской национальной команды Килиан Мбаппе перейдёт в "Реал Мадрид".

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, президент мадридцев Флорентино Перес не исключает вероятности этого.

Он считает, что если 21-летний Мбаппе не перейдёт в "Реал" в этом году, то в следующем обязательно это сделает: "Я думаю, что Мбаппе готов совершить переход в "Реал". Он достаточно взрослый для этого. Килиан очень хороший игрок, который может ещё вырасти. Если Мбаппе не перейдёт в "Реал" в этом году, то в следующем обязательно это сделает. Это очень умно. Мбаппе знает, что хочет сделать, и задумывается о своём будущем. Сейчас он в "ПСЖ", он забивает голы и демонстрирует отличный футбол".

Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июля 2020 года. "Королевский клуб" готов побить трансферный рекорд, предложив "ПСЖ" за футболиста около 280 млн евро.