Маурисио Покеттино: "Нам понравился Азербайджан"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Тоттенхема" Маурисио Покеттино признал, что сопернику удалось создать его команде проблемы в матче группового турнира Лиги Европы с "Карабахом" (1:0). Эта победа гарантировала "шпорам" путевку в плей-офф, информирует Спорт-Экспресс.

"Карабах" – сильный противник, и нам было тяжело, – цитирует официальный сайт УЕФА Покеттино. – Эта команда впервые в текущем сезоне проиграла дома в еврокубках. Мы гарантировали себе путевку в плей-офф и возвращаемся домой в хорошем расположении духа. Нам понравился Азербайджан и местные болельщики.