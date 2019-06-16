Маурицио Сарри назначен главным тренером "Ювентуса"

«Ювентус» на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера туринского клуба.

Как передает Report, контракт 60-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.

Как сообщает в своём "твиттере" итальянский журналист Никколо Чеккарини, новоиспечённый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри будет зарабатывать в клубе € 6 млн в год. Соответственно за три года работы со «старой синьорой» 60-летний специалист заработает € 18 млн.

Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года. Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка английской лиги и выиграла Лигу Европы. Сарри возглавлял такие итальянские команды, как «Пескара», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи», и другие.