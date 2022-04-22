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Матчи регионального Кубка УЕФА пройдут в Азербайджане

Матчи регионального Кубка УЕФА пройдут в Азербайджане Матчи первого этапа Регионального кубка УЕФА сезона 2022/2023 пройдут в Азербайджане.
Футбол
22 апреля 2022 г. 23:51
Матчи регионального Кубка УЕФА пройдут в Азербайджане

Матчи первого этапа Регионального кубка УЕФА сезона 2022/2023 пройдут в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, победитель Региональной лиги сезона 2021/2022 сыграет с Беларусью во второй группе предварительного этапа. В первой группе будут соревноваться представители Грузии, Казахстана и Эстонии. Встречи пройдут 23-29 июня.

Команды, занявшие первое место поборются между собой за путевку в следующий этап, а победитель игры вместе с Турцией, Португалией и Финляндией выступит в основном этапе.

Отметим, что сезон Кубка УЕФА-2020/21 был перенесен из-за пандемии COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Region Kubokunun oyunları Azərbaycanda keçiriləcək

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