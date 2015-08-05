​Матчи первого тура чемпионата Голландии отложены из-за забастовки полицейских

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Стартовые матчи чемпионата Голландии по футболу будут отложены из-за забастовки полицейских.

Как сообщает Report со ссылкой на goal.com, сотрудники правоохранительных органов отказались обеспечить безопасность на футбольных матчах.

Мэр Херенвена сказал, что 7 августа встреча с командой "De Qrafshap" не состоится. По той же причине отложены встречи между командами "Evolle" - "Kambür", "Den Haaq" - PSV и "Villem II" - "Vitess". По всей вероятности, все предусмотренные на конец недели встречи будут отменены.

Отметим, что в первом туре также запланированы матчи между командами "Roda" - "Herakles", "Feyenoord" - "Utrext", AZ - "Ayaks", "Qroningen" - "Tvente" и NEK - "Ekselsior".