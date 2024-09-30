"Атлетико" на добавленных минутах ушел от поражения в матче 8-го тура Ла Лиги с "Реалом"

"Атлетико" благодаря голу Анхеля Корреа на добавленных минутах смог уйти от поражения в домашнем матче 8-го тура испанской Ла Лиги против "Реала".
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На гол "сливочных" в исполнении Эдера Милитао на 64-й минуте хозяева ответили точным ударом Анхеля Корреа на 90+5-й минуте.
На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.
После этого матча "Атлетико" с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Реал" с 18 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей "Барселоны" на 3 балла.
Матч 8-го тура чемпионата Испании между мадридскими "Атлетико" и "Реалом" был прерван на 70-й минуте из-за действий фанатов, которы стали бросать в голкипера "сливочных" Тибо Куртуа посторонние предметы.
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Главный тренер Диего Симеоне и игроки "Атлетико" подошли к фанатской трибуне и поговорили с болельщиками, но это не помогло. В итоге судья встречи Матео Бускетс Феррер увел команды с поля.
Спустя около 15 минут матч был возобновлен, к 77-й минуте встречи "Реал" ведет в счете - 0:1.