"Атлетико" на добавленных минутах ушел от поражения в матче 8-го тура Ла Лиги с "Реалом"

Матч 8-го тура чемпионата Испании между мадридскими "Атлетико" и "Реалом" был прерван на 70-й минуте из-за действий фанатов, которы стали бросать в голкипера "сливочных" Тибо Куртуа посторонние предметы.

"Атлетико" благодаря голу Анхеля Корреа на добавленных минутах смог уйти от поражения в домашнем матче 8-го тура испанской Ла Лиги против "Реала".

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Сивитас Метрополитано".

На гол "сливочных" в исполнении Эдера Милитао на 64-й минуте хозяева ответили точным ударом Анхеля Корреа на 90+5-й минуте.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча "Атлетико" с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Реал" с 18 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей "Барселоны" на 3 балла.

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Матч 8-го тура чемпионата Испании между мадридскими "Атлетико" и "Реалом" был прерван на 70-й минуте из-за действий фанатов, которы стали бросать в голкипера "сливочных" Тибо Куртуа посторонние предметы.

Как сообщает Report , выступавший за "матрасников" в 2011-2014 годах бельгиец бурно отпраздновал забитый Эдером Милитао гол на 64-й минуте, после чего болельщики забросали Куртуа зажигалками и другими предметами.

Главный тренер Диего Симеоне и игроки "Атлетико" подошли к фанатской трибуне и поговорили с болельщиками, но это не помогло. В итоге судья встречи Матео Бускетс Феррер увел команды с поля.

Спустя около 15 минут матч был возобновлен, к 77-й минуте встречи "Реал" ведет в счете - 0:1.