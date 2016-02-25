Матч "Локомотив" - "Фенербахче" будут охранять две тысячи полицейских

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Охрану общественного порядка в период проведения футбольного матча между командами "Локомотив" и "Фенербахче" в четверг будут осуществлять около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по г. Москве.

"В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения футбольного матча и прилегающей территории будет задействовано около двух тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Внутренних войск и охранных организаций", - сообщил сотрудник пресс-службы. По его словам, на матч прибудет делегация из четырех турецких полицейских, имеющих опыт в обеспечении порядка на спортивных мероприятиях.

"После того, как офицеры российской полиции помогали обеспечивать общественный порядок на первом матче между этими командами в Стамбуле, было принято решение о приглашении турецких коллег. МВД России направило приглашение с предложением командировать группу специалистов правоохранительных органов в Москву для участия в охране правопорядка на ответном матче 1/16 Лиги Европы между командами "Локомотив"-"Фенербахче", - отметил представитель ведомства.