    Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр

    Футбол
    • 26 января, 2026
    • 13:15
    Матч Ливерпуль - Карабах обслужит словацкий арбитр

    Объявлен главный арбитр матча VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Англии между командами "Ливерпуль" и "Карабах".

    Как сообщает Report, матч обслужит словацкая бригада во главе с Иваном Кружляком.

    Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" пройдет в ночь с 28 на 29 января - в 00:00 по бакинскому времени.

    Напомним, что ФК "Карабах" после 7 матчей общего этапа набрал 10 очков и занимает 18-ое место в сводной таблице, позволяющее команде выйти в раунд плей-офф.

