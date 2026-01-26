Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр
Футбол
- 26 января, 2026
- 13:15
Объявлен главный арбитр матча VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Англии между командами "Ливерпуль" и "Карабах".
Как сообщает Report, матч обслужит словацкая бригада во главе с Иваном Кружляком.
Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" пройдет в ночь с 28 на 29 января - в 00:00 по бакинскому времени.
Напомним, что ФК "Карабах" после 7 матчей общего этапа набрал 10 очков и занимает 18-ое место в сводной таблице, позволяющее команде выйти в раунд плей-офф.
Последние новости
13:22
Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в ИзраильВнешняя политика
13:22
Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с АрмениейВнешняя политика
13:20
Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
13:20
Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликтаВнешняя политика
13:17
Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к мируВнешняя политика
13:15
Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с ИзраилемДругие
13:15
Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитрФутбол
13:12
Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:12