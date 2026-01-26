Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр

Объявлен главный арбитр матча VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Англии между командами "Ливерпуль" и "Карабах".

Как сообщает Report, матч обслужит словацкая бригада во главе с Иваном Кружляком.

Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" пройдет в ночь с 28 на 29 января - в 00:00 по бакинскому времени.

Напомним, что ФК "Карабах" после 7 матчей общего этапа набрал 10 очков и занимает 18-ое место в сводной таблице, позволяющее команде выйти в раунд плей-офф.