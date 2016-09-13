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    Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" перенесен из-за ливня

    О новой дате проведения матча пока не сообщается

    Баку. 13 Сентября. REPORT.AZ/ Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" (Менхенгладбах) перенесен из-за ливня.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

    Встреча группы С должна была состояться во вторник в Манчестере (время начала - 22:45 по Баку).

    О новой дате проведения матча пока не сообщается.

    В другом матче квартета С испанская "Барселона" во вторник примет на своем поле шотландский "Селтик".

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