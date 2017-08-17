Матч "Копенгаген" - "Карабах" будет знаменательным для главного тренера хозяев поля

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Ответный матч раунда "плей-офф" Лиги чемпионов между командами "Копенгаген" и "Карабах" будет знаменательным для главного тренера представителя Дании Столе Сольбаккена.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, 49-летний специалист 23 августа выйдет на свой сотый матч в еврокубках. В 10 последних встречах на домашнем поле "Копенгаген" проиграл лишь 1 раз. "Карабах" в рамках II и III квалификационного раунда самого престижного клубного турнира континента одержал победу над "Самтредиа" (1:0) и "Шерифом" (2:1) соответственно.

"Карабах" на первой встрече в "плей-офф" с минимальным счетом обыграл "Копенгаген" - 1:0. Сейчас Сольбаккен постарается взять реванш за поражение в этом юбилейном матче.

Отметим, что Столе Сольбаккен в связи с возникшими проблемами с сердцем завершил свою футбольную карьеру в возрасте 32 лет именно в "Копенгагене". Ранее в 2006-2011 годах он занимал пост главного тренера столичного клуба. Не оправдавший доверия в 2012-2013 годах в немецком "Кёльне" и английском "Вулверхэмптоне" норвежский специалист вновь вернулся в "Копенгаген".