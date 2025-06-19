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Матч клубного ЧМ был прерван из-за неблагоприятных погодных условий

Матч клубного ЧМ был прерван из-за неблагоприятных погодных условий Матч между бразильским "Палмейрасом" и египетским "Аль-Ахли" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира был прерван из-за плохих погодных условий.
Футбол
19 июня 2025 г. 22:14
Матч клубного ЧМ был прерван из-за неблагоприятных погодных условий

Матч между бразильским "Палмейрасом" и египетским "Аль-Ахли" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира был прерван из-за плохих погодных условий.

Как сообщает Report, встреча группы А, проходившая в США, была остановлена во втором тайме, когда "Палмейрас" вел со счетом 2:0.

Отметим, что ранее игра первого тура между клубами "Пачука" (Мексика) и "Зальцбург" (Австрия) также была прервана из-за неблагоприятных погодных условий. А матч "Ульсан" (Южная Корея) - "Мамелоди Сандаунз" (Южная Африка) был отложен на 1 час из-за шторма.

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