Матч клубного ЧМ был прерван из-за неблагоприятных погодных условий

Матч между бразильским "Палмейрасом" и египетским "Аль-Ахли" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира был прерван из-за плохих погодных условий.

Матч между бразильским "Палмейрасом" и египетским "Аль-Ахли" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира был прерван из-за плохих погодных условий.

Как сообщает Report, встреча группы А, проходившая в США, была остановлена во втором тайме, когда "Палмейрас" вел со счетом 2:0.

Отметим, что ранее игра первого тура между клубами "Пачука" (Мексика) и "Зальцбург" (Австрия) также была прервана из-за неблагоприятных погодных условий. А матч "Ульсан" (Южная Корея) - "Мамелоди Сандаунз" (Южная Африка) был отложен на 1 час из-за шторма.