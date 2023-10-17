Матч Бельгия — Швеция отменен после стрельбы в Брюсселе

Сборная Швеции решила не продолжать игру с Бельгией после новости о гибели двух своих болельщиков в результате стрельбы в Брюсселе перед матчем отбора на ЕВРО-2024.

Сборная Швеции решила не продолжать игру с Бельгией после новости о гибели двух своих болельщиков в результате стрельбы в Брюсселе перед матчем отбора на ЕВРО-2024.

Как сообщает Report , шведские игроки узнали об атаке на своих болельщиков лишь в перерыве матча. Футболисты посоветовались между собой и решили не продолжать игру. Игроки сборной Бельгии их в этом поддержали.

Согласно правилам, УЕФА не может отменить матч по просьбе обеих команд – принять такое решение имеет право только правительство страны-хозяина. В конце концов правительство Бельгии приняло решение об отмене игры, первый тайм которой завершился со счётом 1:1. На гол Виктора Дьёкереша Ромелу Лукаку ответил точным ударом с пенальти.

Напомним, что в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика, которые приехали на матч своей сборной в рамках отбора к ЕВРО-2024.