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Матч Бельгия — Швеция отменен после стрельбы в Брюсселе

Матч Бельгия — Швеция отменен после стрельбы в Брюсселе Сборная Швеции решила не продолжать игру с Бельгией после новости о гибели двух своих болельщиков в результате стрельбы в Брюсселе перед матчем отбора на ЕВРО-2024.
Футбол
17 октября 2023 г. 00:53
Матч Бельгия — Швеция отменен после стрельбы в Брюсселе

Сборная Швеции решила не продолжать игру с Бельгией после новости о гибели двух своих болельщиков в результате стрельбы в Брюсселе перед матчем отбора на ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, шведские игроки узнали об атаке на своих болельщиков лишь в перерыве матча. Футболисты посоветовались между собой и решили не продолжать игру. Игроки сборной Бельгии их в этом поддержали.

Согласно правилам, УЕФА не может отменить матч по просьбе обеих команд – принять такое решение имеет право только правительство страны-хозяина. В конце концов правительство Бельгии приняло решение об отмене игры, первый тайм которой завершился со счётом 1:1. На гол Виктора Дьёкереша Ромелу Лукаку ответил точным ударом с пенальти.

Напомним, что в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика, которые приехали на матч своей сборной в рамках отбора к ЕВРО-2024.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Belçika - İsveç oyunu Brüsseldə atışma səbəbindən təxirə salınıb

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