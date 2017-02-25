Матч "Бавария" "Гамбург" станет для Анчелотти 1000-м в тренерской карьере

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Для наставника «Баварии» Карло Анчелотти встреча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом» станет 1000-м официальным матчем в тренерской карьере, сообщает сайт мюнхенцев.

Как передает Report, помимо «Баварии», Анчелотти возглавлял итальянские «Реджину», «Парму», «Ювентус» и «Милан», лондонский «Челси», французский «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Встреча «Бавария» — «Гамбург» состоится в субботу, 25 февраля, на «Альянц-Арене» в Мюнхене. На данный момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков после 21 матча. «Гамбург» (20 очков) занимает 16-е место, находясь в зоне вылета.