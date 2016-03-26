​Матч Азербайджан-Казахстан будет транслироваться в прямом эфире

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в 19:00 по местному времени (в 17:00 по турецкому времени) в Анталье (Турция) состоится товарищеская встреча между национальными командами Азербайджана и Казахстана.

Как сообщили Report в АФФА, игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала CBC Sport. Судействовать на матче будут турецкие рефери ФИФА.

Главный судья: Али Палабыйык.

Помощники главного судьи: Джейхун Сесигузель, Керем Эрсой.

Четвертый судья: Халил Умут Мелер.