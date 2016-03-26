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    ​Матч Азербайджан-Казахстан будет транслироваться в прямом эфире

    Судействовать на матче будут турецкие рефери ФИФА

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в 19:00 по местному времени (в 17:00 по турецкому времени) в Анталье (Турция) состоится товарищеская встреча между национальными командами Азербайджана и Казахстана.

    Как сообщили Report в АФФА, игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала CBC Sport. Судействовать на матче будут турецкие рефери ФИФА.

    Главный судья: Али Палабыйык.

    Помощники главного судьи: Джейхун Сесигузель, Керем Эрсой.

    Четвертый судья: Халил Умут Мелер.

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