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Мать Роналду: мафия не даёт Криштиану выиграть больше "Золотых мячей"

​Мать Роналду: мафия не даёт Криштиану выиграть больше "Золотых мячей"

"Футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше "Золотых мячей".

Как сообщает Report, об этом Долореш Авейру, мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявила телеканалу SIC Noticias.

"Если бы не было футбольной мафии, у сына было бы больше "Золотых мячей". Если бы он был испанцем или англичанином, они бы так не поступили. Это происходит потому, что он португалец. Не знаю, получит ли он "Золотой мяч" в этом году, но я верю в это", — сказала Авейру.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану Роналду в восьми матчах забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу. Роналду становился обладателем "Золотого мяча" пять раз. Аналогичного показателя удалось добиться форварду "Барселоны" Лионелю Месси. В прошлом году самую престижную индивидуальную награду в футболе завоевал полузащитник "Реала" Лука Модрич.

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