​Мать футболиста "Сток Сити" погибла в давке в Мекке

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Мать нападающего «Сток Сити» Маме Бирама Диуфа — Гнилане Диуф — погибла в давке в Мекке.
Как передает Report со ссылкой на Standard, сестра футболиста сборной Сенегала находилась рядом с матерью, но отделалась небольшими травмами.
Напомним, что трагедия произошла в конце сентября. По официальным данным, число жертв давки составило 769 человек.
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