 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Мать футболиста "Сток Сити" погибла в давке в Мекке

    Сестра ф Маме Бирама Диуфа находилась рядом с матерью

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Мать нападающего «Сток Сити» Маме Бирама Диуфа — Гнилане Диуф — погибла в давке в Мекке.

    Как передает Report со ссылкой на Standard, сестра футболиста сборной Сенегала находилась рядом с матерью, но отделалась небольшими травмами.

    Напомним, что трагедия произошла в конце сентября. По официальным данным, число жертв давки составило 769 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi