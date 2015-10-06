​Мать футболиста "Сток Сити" погибла в давке в Мекке

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Мать нападающего «Сток Сити» Маме Бирама Диуфа — Гнилане Диуф — погибла в давке в Мекке.

Как передает Report со ссылкой на Standard, сестра футболиста сборной Сенегала находилась рядом с матерью, но отделалась небольшими травмами.

Напомним, что трагедия произошла в конце сентября. По официальным данным, число жертв давки составило 769 человек.