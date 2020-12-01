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Массовая драка после футбольного матча: избит рефери

Массовая драка после футбольного матча: избит рефери Встреча узбекской Про-лиги "Нефтчи" Фергана - "Туран" Яйпан (0:1) закончилась массовой дракой, футболисты и выбежавшие на поле фанаты напали на арбитра матча.
Футбол
1 декабря 2020 г. 20:12
Массовая драка после футбольного матча: избит рефери

Встреча узбекской Про-лиги "Нефтчи" Фергана - "Туран" Яйпан (0:1) закончилась массовой дракой, футболисты и выбежавшие на поле фанаты напали на арбитра матча.

Как сообщает Report, после финального свистка календарной встречи Про-лиги (второго по значимости узбекского дивизиона) между клубами "Нефтчи" Фергана и "Туран" Яйпан, которая закончилась победой гостей со счетом 1:0, недовольные судейством игроки хозяев напали на арбитра матча вместе с фанатами, которые в большом количестве прорвались на футбольное поле.

Ситуацию пришлось урегулировать сотрудникам правопорядка.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFutbol matçından sonra kütləvi dava: Referi döyüldü

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