Массовая драка после футбольного матча: избит рефери

Встреча узбекской Про-лиги "Нефтчи" Фергана - "Туран" Яйпан (0:1) закончилась массовой дракой, футболисты и выбежавшие на поле фанаты напали на арбитра матча.

Встреча узбекской Про-лиги "Нефтчи" Фергана - "Туран" Яйпан (0:1) закончилась массовой дракой, футболисты и выбежавшие на поле фанаты напали на арбитра матча.

Как сообщает Report, после финального свистка календарной встречи Про-лиги (второго по значимости узбекского дивизиона) между клубами "Нефтчи" Фергана и "Туран" Яйпан, которая закончилась победой гостей со счетом 1:0, недовольные судейством игроки хозяев напали на арбитра матча вместе с фанатами, которые в большом количестве прорвались на футбольное поле.

Ситуацию пришлось урегулировать сотрудникам правопорядка.