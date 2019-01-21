Марио Балотелли согласовал контракт с новым клубом

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли в скором времени станет игроком "Марселя".
Как сообщает Report со ссылкой на издание L'Equipe, 29-летний итальянец согласовал контракт с новым клубом.
В понедельник Балотелли расторгнет соглашение с "Ниццей" и подпишет договор с "южанами".
Отметим, что Балотелли выступает за "Ниццу" с 2016 года. Он провел 61 матч в чемпионате Франции, в которых забил 33 мяча. В еврокубках на его счету 13 игр и 8 голов.
Şamo QuliyevАвтор новости