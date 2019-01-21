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    Марио Балотелли согласовал контракт с новым клубом

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли в скором времени станет игроком "Марселя".

    Как сообщает Report со ссылкой на издание L'Equipe, 29-летний итальянец согласовал контракт с новым клубом.

    В понедельник Балотелли расторгнет соглашение с "Ниццей" и подпишет договор с "южанами".

    Отметим, что Балотелли выступает за "Ниццу" с 2016 года. Он провел 61 матч в чемпионате Франции, в которых забил 33 мяча. В еврокубках на его счету 13 игр и 8 голов.

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