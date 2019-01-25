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    Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Итальянский специалист Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу . 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА), 24 января команда Китая в четвертьфинале Кубка Азии проиграла сборной Ирана со счетом 0:3.

    "Этим матчем заканчивается мой контракт с командой Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я старался изо всех сил, команда стала сильнее. Я хочу поблагодарить всех за поддержку", - заявил 70-летний Липпи.

    Напомним, что Липпи возглавлял национальную команду Китая с 2016 года.

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