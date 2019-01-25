Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Итальянский специалист Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу .

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА), 24 января команда Китая в четвертьфинале Кубка Азии проиграла сборной Ирана со счетом 0:3.

"Этим матчем заканчивается мой контракт с командой Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны, как Китай. Я старался изо всех сил, команда стала сильнее. Я хочу поблагодарить всех за поддержку", - заявил 70-летний Липпи.

Напомним, что Липпи возглавлял национальную команду Китая с 2016 года.