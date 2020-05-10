Марадонна отдал свою футболку для помощи бедным - ФОТО

Диего Марадонна https://report.az/storage/news/a6502ba8509ba18b8e30ef2a7e7169b3/fa89d1b0-d508-4498-a748-5cac82de4714_292.jpg

Чемпион мира по футболу Диего Армандо Марадона оставил автограф на футболке, которая позже была разыграна в лотерею, вырученные средства пошли на помощь бедным жителям Буэнос-Айреса во время пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на France Presse, сначала футболка разыгрывалась в рамках лотереи и досталась одному из пожертвовавших на благотворительность средства гигиены, лицевые маски и продовольствия. Деньги от распродажи пошли для помощи малоимущему населению на окраине Буэнос-Айреса, на которую распространяются правила карантина.

"Диего даже не может представить, что он сделал для нас, это бесценно. Я буду ему благодарна до того дня, пока я не умру", - сказала местная жительница Марта Гутьеррес.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 3,8 миллиона случаев заражения, более 263 тысяч человек скончались.