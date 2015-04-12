​Марадона ударил стюарда после матча в Колумбии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Диего Марадона ударил стюарда, который сопровождал его в подтрибунное помещение после благотворительного футбольного матча в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщает британское издание Daily Mail.

После завершения игры 54-летний Марадона проследовал к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков. Один из стюардов пытался направить аргентинца в раздевалку. Марадона в ответ несколько раз пнул стюарда ногой, а также толкнул телеоператора.

Игра завершилась победой команды Марадоны со счетом 2:1. Аргентинец стал автором победного гола.