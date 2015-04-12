 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Марадона ударил стюарда после матча в Колумбии

    Игра завершилась победой команды Диего Марадоны

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Диего Марадона ударил стюарда, который сопровождал его в подтрибунное помещение после благотворительного футбольного матча в Колумбии.

    Как передает Report, об этом сообщает британское издание Daily Mail.

    После завершения игры 54-летний Марадона проследовал к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков. Один из стюардов пытался направить аргентинца в раздевалку. Марадона в ответ несколько раз пнул стюарда ногой, а также толкнул телеоператора.

    Игра завершилась победой команды Марадоны со счетом 2:1. Аргентинец стал автором победного гола.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi