Марадона подаст в суд на своих дочерей за хищение 1,45 млн

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Бывший аргентинский футболист Диего Марадона подаст в суд на своих дочерей Далму и Джанинну за то, что они перевели 1,45 млн фунтов стерлингов с его счета в банк в Уругвае без его ведома. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Sun.

Издание отмечает, что 56-летний аргентинец уже поручил своим юристам подготовить документы для подачи иска. При этом сообщается, что в деле может быть замешана мать Далмы и Джанинны и бывшая жена Марадоны Клаудия Вильяфане, которую экс-футболист также обвинял в хищении у него 9 млн долларов в 2015 году.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле.