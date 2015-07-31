​Марадона обвинил жену в краже 9 млн. долларов США

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обвинил свою бывшую жену Клаудию Вильяфанью в краже почти 9 млн. долларов США с его банковского счета, сообщает Report со ссылкой на BBC.

В телеэфире Марадона назвал свою экс-супругу воровкой. Клаудия Вильяфанья отрицает обвинения со стороны бывшего мужа. Со слов бывшей жены футболиста, деньги, о которых говорит ее экс-супруг, были заработаны на рекламе и не принадлежат Марадоне. Двое дочерей футболиста и Вильяфаньи выступили на стороне матери: они опубликовали в Твиттере посты в поддержку Вильяфаньи.

Осенью прошлого года СМИ сообщали, что Марадона заказал аудиторскую проверку финансовой деятельности своего окружения.

Клаудия Вильяфанья и Диего Марадона познакомились в 1976 году, еще до того, как Марадона завоевал всемирную славу: футболист и его будущая супруга жили по соседству в одном из бедных районов Буэнос-Айреса.