​“Манчестер Юнайтед” забил шесть голов “Транмиру” в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии “Манчестер Юнайтед” разгромил “Транмир Роверс” со счётом 6:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе “Прентон Парк”. Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Гарри Магуйар, которому ассистировал Виктор Линделёф.

Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте, отличился Диогу Далот с передачи Антони Марсьяля. На 16-й минуте счёт до крупного довёл Джесси Лингард с паса Магуайра.

На 41-й минуте четвёртый гол забил Фил Джонс, которому ассистировал Андреас Перейра.

В концовке тайма отличился Марсьяль с паса Люка Шоу. Во втором тайме шестой гол забил Мэйсон Гринвуд, который реализовал 11-метровый.