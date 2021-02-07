"Манчестер Юнайтед" упустил победу на последних секундах

"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)

"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла 6 февраля и завершилась со счетом 3:3. В составе манкунианцев голами отметились Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей. У гостей забитые мячи на счету Абдулайе Дукуре, Хамеса Родригеса и Доминика Калверта-Льюина.

"Манчестер Юнайтед" набрал 45 очков, команда занимает второе место в чемпионате. В активе "Эвертона" 37 очков, клуб находится на шестой позиции.

В следующем туре "красные дьяволы" 14 февраля на выезде сыграют с "Вест Бромвичем". "Эвертон" в тот же день будет принимать в родных стенах лондонский "Фулхэм".