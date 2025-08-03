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"Манчестер Юнайтед" столкнулся с проблемами при подготовке к строительству нового стадиона

"Манчестер Юнайтед" столкнулся с проблемами при подготовке к строительству нового стадиона Английский "Манчестер Юнайтед" столкнулся с проблемами при подготовке к строительству нового стадиона.
Футбол
3 августа 2025 г. 15:03
Манчестер Юнайтед столкнулся с проблемами при подготовке к строительству нового стадиона

Английский "Манчестер Юнайтед" столкнулся с проблемами при подготовке к строительству нового стадиона.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, для начала строительства 100-тысячной арены клубу нужно выкупить землю рядом со своим нынешним стадионом "Олд Траффорд".

Сейчас на месте территории для будущего стадиона частично находится железнодорожный грузовой терминал. По данным издания, компания Freightliner, владеющая терминалом, запросила за землю 400 млн фунтов - в то время как в клубе оценивают землю в 40–50 млн фунтов.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" планирует построить новый стадион к 2030 году и выделить на это в общей сложности 4,2 млрд фунтов стерлингов.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" yeni stadionun inşasına hazırlıq zamanı problemlərlə üzləşib

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