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    "Манчестер Юнайтед" сенсационно уступил "Дерби Каунти" в Кубке Лиги

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В 1\16 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" проиграл "Дерби Каунти" в серии послематчевых пенальти.

    Как передает Report, основное время матча закончилось со счетом 2:2.

    В составе "красных дьяволов" отличились Хуан Мата и Маруан Феллаини, у гостей же голы забили Гарри Уилсон и Джек Мэрриот. В серии 11-ти метровых "Дерби Каунти" оказался сильнее со счетом 8:7.

    Свою попытку у манкунианцев не реализовал защитник Фил Джонс.

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