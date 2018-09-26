"Манчестер Юнайтед" сенсационно уступил "Дерби Каунти" в Кубке Лиги

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В 1\16 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" проиграл "Дерби Каунти" в серии послематчевых пенальти.

Как передает Report, основное время матча закончилось со счетом 2:2.

В составе "красных дьяволов" отличились Хуан Мата и Маруан Феллаини, у гостей же голы забили Гарри Уилсон и Джек Мэрриот. В серии 11-ти метровых "Дерби Каунти" оказался сильнее со счетом 8:7.

Свою попытку у манкунианцев не реализовал защитник Фил Джонс.