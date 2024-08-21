"Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер Угарте из "ПСЖ"

В "Пари Сен-Жермен" озвучили условия, на которых "Манчестер Юнайтед" мог бы подписать полузащитника Мануэля Угарте.

В "Пари Сен-Жермен" озвучили условия, на которых "Манчестер Юнайтед" мог бы подписать полузащитника Мануэля Угарте.

Как сообщает Report, парижане потребовали за 23-летнего уругвайца 60 млн евро.

По информации, они готовы отпустить Угарте в аренду, однако в сделку должно быть включено обязательство выкупа за те же 60 млн евро. Пока неизвестно, устроит ли этот вариант "Манчестер Юнайтед".

Угарте перешел в "ПСЖ" летом 2023 года, провел за клуб 37 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2028 года.