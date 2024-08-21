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"Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер Угарте из "ПСЖ"

"Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер Угарте из "ПСЖ" В "Пари Сен-Жермен" озвучили условия, на которых "Манчестер Юнайтед" мог бы подписать полузащитника Мануэля Угарте.
Футбол
21 августа 2024 г. 09:41
Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер Угарте из ПСЖ

В "Пари Сен-Жермен" озвучили условия, на которых "Манчестер Юнайтед" мог бы подписать полузащитника Мануэля Угарте.

Как сообщает Report, парижане потребовали за 23-летнего уругвайца 60 млн евро.

По информации, они готовы отпустить Угарте в аренду, однако в сделку должно быть включено обязательство выкупа за те же 60 млн евро. Пока неизвестно, устроит ли этот вариант "Манчестер Юнайтед".

Угарте перешел в "ПСЖ" летом 2023 года, провел за клуб 37 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2028 года.

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Версия на английском языке Manuel Ugarte transfer: Man United exploring options to sign PSG midfielder
Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Uruqvay millisinin üzvünü transfer etmək istəyir

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