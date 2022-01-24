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"Манчестер Юнайтед" предложил полузащитнику "Марселя" пятилетний контракт

"Манчестер Юнайтед" предложил полузащитнику "Марселя" пятилетний контракт Соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги конференций УЕФА - французский "Марсель" может распрощаться во время зимнего перерыва с ведущим игроком Бубакаром Камарой.
Футбол
24 января 2022 г. 17:25
Манчестер Юнайтед предложил полузащитнику Марселя пятилетний контракт

Соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги конференций УЕФА - французский "Марсель" может распрощаться во время зимнего перерыва с ведущим игроком Бубакаром Камарой.

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

По его словам, "Манчестер Юнайтед" работает над подписанием опорного полузащитника "Марселя" и молодежной сборной Франции Бубакара Камара и предлагает ему пятилетний контракт.

Мавританцем также интересуются итальянская "Рома" и английский "Ньюкасл".

В текущем сезоне Бубакар Камара принял участие в 24 матчах за "Марсель" и забил один гол.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" "Marsel"in futbolçusuna 5 illik müqavilə təklif edib

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