"Манчестер Юнайтед" предложил полузащитнику "Марселя" пятилетний контракт

Соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги конференций УЕФА - французский "Марсель" может распрощаться во время зимнего перерыва с ведущим игроком Бубакаром Камарой.

Соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги конференций УЕФА - французский "Марсель" может распрощаться во время зимнего перерыва с ведущим игроком Бубакаром Камарой.

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

По его словам, "Манчестер Юнайтед" работает над подписанием опорного полузащитника "Марселя" и молодежной сборной Франции Бубакара Камара и предлагает ему пятилетний контракт.

Мавританцем также интересуются итальянская "Рома" и английский "Ньюкасл".

В текущем сезоне Бубакар Камара принял участие в 24 матчах за "Марсель" и забил один гол.