“Манчестер Юнайтед” повторил исторический антирекорд клуба всех времён

“Манчестер Юнайтед” уступил “Тоттенхэм Хотспур” в финальном матче Лиги Европы со счётом 0:1. Таким образом, “красные дьяволы” потерпели 22 поражения в сезоне-2024/2025 во всех соревнованиях.

“Манчестер Юнайтед” уступил “Тоттенхэм Хотспур” в финальном матче Лиги Европы со счётом 0:1. Таким образом, “красные дьяволы” потерпели 22 поражения в сезоне-2024/2025 во всех соревнованиях.

Как передает Report со ссылкой на Opta Sport, это худший результат клуба по количеству поражений в истории. Столько же поражений было у команды из Манчестера в сезоне-1973/1974. Тогда манкунианцы вылетели из высшего английского дивизиона.

Отметим, у “Манчестер Юнайтед” 18 поражений в АПЛ, а также по одному проигранному матчу в Суперкубке Англии, Кубке страны, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Если брать только поражения команды в основное время, то у “красных дьяволов” лишь 20 неудачных результатов — второй худший результат в истории и антирекорд XXI века. Связано это с тем, что “Манчестер Юнайтед” уступил в Суперкубке Англии и 5-м раунде Кубка страны в серии послематчевым пенальти. Тогда уступили “Манчестер Сити” (1:1, 6:7 пен.) и “Фулхэму” (1:1, 3:4 пен.) соответственно.