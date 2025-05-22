О нас

“Манчестер Юнайтед” повторил исторический антирекорд клуба всех времён

“Манчестер Юнайтед” повторил исторический антирекорд клуба всех времён “Манчестер Юнайтед” уступил “Тоттенхэм Хотспур” в финальном матче Лиги Европы со счётом 0:1. Таким образом, “красные дьяволы” потерпели 22 поражения в сезоне-2024/2025 во всех соревнованиях.
Футбол
22 мая 2025 г. 04:23
“Манчестер Юнайтед” повторил исторический антирекорд клуба всех времён

“Манчестер Юнайтед” уступил “Тоттенхэм Хотспур” в финальном матче Лиги Европы со счётом 0:1. Таким образом, “красные дьяволы” потерпели 22 поражения в сезоне-2024/2025 во всех соревнованиях.

Как передает Report со ссылкой на Opta Sport, это худший результат клуба по количеству поражений в истории. Столько же поражений было у команды из Манчестера в сезоне-1973/1974. Тогда манкунианцы вылетели из высшего английского дивизиона.

Отметим, у “Манчестер Юнайтед” 18 поражений в АПЛ, а также по одному проигранному матчу в Суперкубке Англии, Кубке страны, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Если брать только поражения команды в основное время, то у “красных дьяволов” лишь 20 неудачных результатов — второй худший результат в истории и антирекорд XXI века. Связано это с тем, что “Манчестер Юнайтед” уступил в Суперкубке Англии и 5-м раунде Кубка страны в серии послематчевым пенальти. Тогда уступили “Манчестер Сити” (1:1, 6:7 пен.) и “Фулхэму” (1:1, 3:4 пен.) соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" tarixi antirekordunu təkrarlayıb

Другие новости из категории

Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА
Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА
22 мая 2025 г. 01:43
Определился победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025
Определился победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025
22 мая 2025 г. 01:12
В Баку завершился первый игровой день чемпионата мира по мини-футболу
В Баку завершился первый игровой день чемпионата мира по мини-футболу
22 мая 2025 г. 00:15
В последнем матче дня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку победитель не выявлен
В последнем матче дня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку победитель не выявлен
21 мая 2025 г. 23:59
Румыния обыграла Узбекистан на ЧМ по мини-футболу в Баку
ФотоРумыния обыграла Узбекистан на ЧМ по мини-футболу в Баку
21 мая 2025 г. 22:57
Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу: Верим, что в конце мундиаля отпразднуем чемпионство
Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу: Верим, что в конце мундиаля отпразднуем чемпионство
21 мая 2025 г. 22:36
Главный тренер сборной Азербайджана: Соперники готовятся к нам с большей ответственностью
Главный тренер сборной Азербайджана: Соперники готовятся к нам с большей ответственностью
21 мая 2025 г. 22:16
Сборные Азербайджана и Бахрейна сыграли вничью в матче Чемпионата мира по мини-футболу
ФотоСборные Азербайджана и Бахрейна сыграли вничью в матче Чемпионата мира по мини-футболу
21 мая 2025 г. 21:48
Азербайджанским спортсменам, завершившим карьеру в сборной по мини-футболу, была выражена благодарность
Азербайджанским спортсменам, завершившим карьеру в сборной по мини-футболу, была выражена благодарность
21 мая 2025 г. 21:08
В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу
ФотоВ Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу
21 мая 2025 г. 20:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi