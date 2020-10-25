"Манчестер Юнайтед" повторил антирекорд почти 50-летней давности

"Манчестер Юнайтед" не одержал ни одной победы в первых трёх домашних турах английской Премьер-лиги и повторил антирекорд сезона-1972/1973.

"Манчестер Юнайтед" не одержал ни одной победы в первых трёх домашних турах английской Премьер-лиги и повторил антирекорд сезона-1972/1973.

Как передает Report со ссылкой на Opta Sport, подопечные Уле-Гуннара Сульшера уступили дома "Кристал Пэлас" (1:3), разгромно проиграли "Тоттенхэм Хотспур»" (1:6) и сыграли вничью с "Челси" (0:0). Следующий домашний матч "красные дьяволы" проведут с "Арсеналом" 1 ноября.

"Манчестер Юнайтед" набрал семь очков в пяти турах чемпионата Англии и располагается на 15-м месте в турнирной таблице. Лидером розыгрыша является "Эвертон" (13). Столько же очков у "Ливерпуля", однако у "ирисок" один матч в запасе.

В минувшем сезоне манкунианцы заняли третье место в английской Премьер-лиге, набрав 66 очков.