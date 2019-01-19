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    "Манчестер Юнайтед" подпишет пятилетний контракт с французским футболистом

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль близок к продлению контракта с манкунианским клубом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, новое соглашение будет рассчитано на пять лет.

    Нынешний договор 23-летнего француза с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2020 года.

    Марсьяль перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Монако" летом 2015 года. В нынешнем сезоне форвард забил 9 голов и отдал одну результативную передачу в 23 встречах во всех турнирах.

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