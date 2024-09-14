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"Манчестер Юнайтед" победил в матче 4-го тура английской Премьер-лиги

"Манчестер Юнайтед" победил в матче 4-го тура английской Премьер-лиги Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед".
Футбол
14 сентября 2024 г. 17:35
Манчестер Юнайтед победил в матче 4-го тура английской Премьер-лиги

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report, игра прошла сегодня на стадионе "Сент-Мэри" в Саутгемптоне.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 35-й минуте защитник Маттейс де Лигт открыл счет в матче. Нападающий гостей Маркус Рашфорд удвоил преимущество манкунианцев. В компенсированное время вингер Алехандро Гарначо довел дело до разгрома.

В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" набрал шесть очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Саутгемптон" пребывает на 19-й строчке, не набрав ни одного очка.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Yunayted" qələbə qazanıb

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