"Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" и поднялся на 8-е место в таблице АПЛ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

Как сообщает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «МЮ» Поль Погба, отправивший мяч в ворота «Эвертона» после неудачно исполненного пенальти на 27-й минуте. В начале второго тайма нападающий Антони Марсьяль удвоил преимущество «красных дьяволов». На 77-й минуте отличился хавбек «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон.

«Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» (15) — 9-е.

В следующем туре «красные дьяволы» на выезде сыграют с «Борнмутом», «ириски» дома встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион». Оба матча состоятся 3 ноября.