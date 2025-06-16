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"Манчестер Юнайтед" передумал продавать нападающего

"Манчестер Юнайтед" передумал продавать нападающего Нидерландский форвард Джошуа Зиркзее продолжит выступать за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.
Футбол
16 июня 2025 г. 11:25
Манчестер Юнайтед передумал продавать нападающего

Нидерландский форвард Джошуа Зиркзее продолжит выступать за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, "красные дьяволы" приняли решение сохранить Зиркзее и расстаться с датчанином Расмусом Хёйлунном в текущее трансферное окно.

Напомним, что Джошуа перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Болоньи" летом прошлого года. Он подписал с английским грандом пятилетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне нидерландец провел 49 поединков за "красных дьяволов". Зиркзее отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" hücumçusunu satmayacaq

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