"Манчестер Юнайтед" передумал продавать нападающего

Нидерландский форвард Джошуа Зиркзее продолжит выступать за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Нидерландский форвард Джошуа Зиркзее продолжит выступать за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, "красные дьяволы" приняли решение сохранить Зиркзее и расстаться с датчанином Расмусом Хёйлунном в текущее трансферное окно.

Напомним, что Джошуа перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Болоньи" летом прошлого года. Он подписал с английским грандом пятилетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне нидерландец провел 49 поединков за "красных дьяволов". Зиркзее отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.