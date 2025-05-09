"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встретятся в финале Лиги Европы УЕФА

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встретятся в финале Лиги Европы УЕФА.

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встретятся в финале Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , англичане обыграли своих соперников в ответных матчах 1/2 финала турнира.

Манкунианцы дома со счетом 4:1 разгромили "Атлетик Бильбао", первое противостояние между командами также завершилось победой "красных дьяволов" со счетом 0:3.

"Шпоры" же одержали выездную победу в матче против норвежского "Будё Глимта" - 0:2, в первой игре "Тоттенхэм" уверенно обыграл соперника со счетом 3:1.

В последний раз английские клубы встречались в финале второго по силе европейского клубного турнира в Баку. Тогда на Бакинском Олимпийском стадионе "Челси" одержал разгромную победу над "Арсеналом" - 4:1.

Лига Европы УЕФА

1/2 финала, ответные матчи

8 мая

23:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 0:2

Первый матч - 1:3.

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Атлетик Бильбао" (Испания) - 4:1

Первый матч - 3:0.

Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА состоится 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.