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"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встретятся в финале Лиги Европы УЕФА

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встретятся в финале Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встретятся в финале Лиги Европы УЕФА.
Футбол
9 мая 2025 г. 00:56
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм встретятся в финале Лиги Европы УЕФА

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встретятся в финале Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, англичане обыграли своих соперников в ответных матчах 1/2 финала турнира.

Манкунианцы дома со счетом 4:1 разгромили "Атлетик Бильбао", первое противостояние между командами также завершилось победой "красных дьяволов" со счетом 0:3.

"Шпоры" же одержали выездную победу в матче против норвежского "Будё Глимта" - 0:2, в первой игре "Тоттенхэм" уверенно обыграл соперника со счетом 3:1.

В последний раз английские клубы встречались в финале второго по силе европейского клубного турнира в Баку. Тогда на Бакинском Олимпийском стадионе "Челси" одержал разгромную победу над "Арсеналом" - 4:1.

Лига Европы УЕФА
1/2 финала, ответные матчи
8 мая

23:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 0:2
Первый матч - 1:3.

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Атлетик Бильбао" (Испания) - 4:1
Первый матч - 3:0.

Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА состоится 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: “Tottenhem” və “Mançester Yunayted” finala yüksəliblər

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