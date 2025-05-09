"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" встретятся в финале Лиги Европы УЕФА.
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Манкунианцы дома со счетом 4:1 разгромили "Атлетик Бильбао", первое противостояние между командами также завершилось победой "красных дьяволов" со счетом 0:3.
"Шпоры" же одержали выездную победу в матче против норвежского "Будё Глимта" - 0:2, в первой игре "Тоттенхэм" уверенно обыграл соперника со счетом 3:1.
В последний раз английские клубы встречались в финале второго по силе европейского клубного турнира в Баку. Тогда на Бакинском Олимпийском стадионе "Челси" одержал разгромную победу над "Арсеналом" - 4:1.
Лига Европы УЕФА
1/2 финала, ответные матчи
8 мая
23:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 0:2
Первый матч - 1:3.
23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Атлетик Бильбао" (Испания) - 4:1
Первый матч - 3:0.
Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА состоится 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.