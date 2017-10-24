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    "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" интересуются футболистом "Боруссии"

    28-летний Ройс защищает цвета «Боруссии» с 2012 года

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Клуба Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» — проявляют интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу.

    Как передает Report, по информации Sport Bild, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» пристально следят за процессом восстановления Ройса и надеются прибрести 28-летнего немца.

    28-летний Ройс защищает цвета «Боруссии» с 2012 года. На его счету 189 матчей и 89 забитых за клуб мячей.

    Ранее Ройс заявил, что может покинуть «Боруссию» в 2019 году.

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